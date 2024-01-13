Які три породи котів сприяють благополуччю: Народні забобони

Котів здавна шанували як захисників і цілителів у домогосподарствах. Цікаво, що певні породи котів, як вважають, мають здатність притягувати удачу і приносити багатство в життя. UAportal розглядає три з цих сприятливих порід.

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1. Корат

Корат – загадкова порода, з якою мало хто знайомий. Однак, як любителі котів, так і прихильники забобонів стверджують, що цей кіт є провісником щастя. Легенда свідчить, що коратів дарували молодятам, символізуючи довгий і щасливий союз. Вважається, що в будинках, де живуть коти, панує атмосфера спокою, затишку і навіть фінансового процвітання.

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2. Сіамська

Королівська сіамська кішка має багатий родовід містичних і символічних легенд. Шанується як істота, що притягує процвітання, достаток і удачу, сіамська кішка володіє променистою енергією, яку вона охоче передає своїм господарям. Формування зв'язку з сіамською кішкою привертає позитивні відчуття і, потенційно, більше багатства у ваше життя.

3. Тайська

Вважайте тайську кішку не лише улюбленим домашнім улюбленцем, але й оберегом досягнень та успіху. Відомі своєю проникливою натурою, тайські коти ретельно обирають єдину людину, якій вони стануть відданими компаньйонами. Ці вибагливі коти вважають гідними лише рішучих та сильних духом людей.

Раніше експерти відповіли, чому коти полюбляють сидіти в коробках. Ця поведінка пояснюється дуже просто.

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