Кардамон проти вірусних інфекцій: результати дослідження

Не зважаючи на недосконалі докази ефективності та всупереч думці скептиків, рослинні засоби традиційно застосовують для лікування широкого спектра захворювань, включаючи вірусні інфекції.

Лікарські рослини та трави є багатим джерелом біоактивних сполук, які фармацевтичні компанії використовують для виробництва противірусних препаратів.

Ці сполуки здатні впливати на різні віруси на певних стадіях їх життєвого циклу та модулювати імунну відповідь організму на вірусну інфекцію.

У новому дослідженні науковці з японського університету Сінсю виявили, що екстракт насіння кардамону (Elettaria cardamomum) має потужні противірусні властивості. У попередньому дослідженні автори встановили, що екстракт насіння кардамону може запобігати інфекції, спричиненої вірусом грипу.

Цього разу науковці провели експерименти на клітинах легенів людини (клітини A549): спочатку обробили їх екстрактом насіння кардамону, а потім змоделювали в цих клітинах процес вірусної інфекції, щоб зрозуміти вплив екстракту на вироблення антивірусних молекул.

Відповідно результатів дослідження, опублікованих у серпні 2025 року в журналі Foods, екстракт насіння кардамону, а також його основний біологічно активний інгредієнт (1,8-цинеол), здатні активувати внутрішньоклітинні сенсори нуклеїнових кислот, що здатні розпізнавати ДНК і РНК вірусів. Ці сенсори потім індукують вироблення цитокінів, що діють проти вірусів на різних стадіях інфекції.

У цьому конкретному випадку екстракт насіння кардамону або 1,8-цинеол підвищував вироблення певного типу цитокінів (інтерферони I типу), які відіграють вирішальну роль у захисті організму від вірусних інфекцій. І їх підвищення опосередковувалося внутрішньоклітинними сенсорами нуклеїнових кислот.

Дослідники зазначають, що це відкриття має потенціал для медичного застосування. Кардамон історично відноситься до прянощів з лікувальними властивостями. Однак результати цього дослідження свідчать про можливість його використання як профілактичного противірусного засобу в повсякденному житті.