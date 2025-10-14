Різото Парміджано — класика, яку варто вміти кожному
На 2 порції:
150 г рису арборіо або карнаролі
30 г шалоту чи іншої цибулі
оливкова олія
50–60 г білого сухого вина
500–600 г світлого бульйону
15–20 г масла
80–120 г тертого пармезану
Дрібно нарізаємо цибулю.
Розігріваємо пательню з олією, додаємо цибулю й обсмажуємо її до побіління. Додаємо рис — він має спочатку стати прозорим, а потім трохи побіліти. Важливо: цибуля не повинна пригоріти.
Зупиняємо смаження вином — вливаємо його до рису, випаровуємо не до кінця й починаємо додавати гарячий бульйон у 5–6 прийомів. Постійно помішуємо: рідина має бути в сотейнику завжди.
Якщо потрібно зробити "заготовку" — додаємо половину бульйону, знімаємо рис, охолоджуємо на деку й накриваємо плівкою. У холодильнику така основа зберігається до 5 днів.
Якщо готуємо відразу — трохи солимо й варимо доти, доки рисинка при розтиранні не розділяється на три частинки. Вона має залишатися аль денте. Тоді додаємо трохи бульйону, щоб утворився ніжний соус.
Знімаємо з вогню, додаємо масло й помішуємо, поки воно не розтане. Потім — тертий пармезан або грана падано й вимішуємо до хвилястої кремової текстури.
Куштуємо й доводимо до смаку. За бажання — ще трохи солі 🧂, сиру чи краплю якісної оливкової олії. Пам’ятайте: різото трохи загусне вже на тарілці.
Це базова версія. Додаючи гриби, трюфель, спаржу чи інші овочі — пармезану може знадобитися менше. Начинку слід класти майже готовою перед маслом, щоб вона прогрілася й віддала аромат. Можна експериментувати й з іншими сирами.
Смачного.