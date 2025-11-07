БлогРецепти
Пиріг з інжиром та сиром: смачна осіння страва
В Колумбії восени — сезон інжиру. Його смак і аромат роблять будь-яку страву особливою.
Інгредієнти:
• Листкове тісто — 1 пласт;
• Сир Камамбер — 100 г;
• Інжир — 2–3 шт;
• Жовток — 1 шт;
• Мед (або карамель, якщо маєте алергію) — 1 ст. л.;
- Горіхи кеш’ю — жменя.
Спосіб приготування:
1. Розкачайте листкове тісто й сформуйте бортики, як на відео.
2. Викладіть на деко, застелене пергаментом, і змастіть жовтком.
3. Наріжте сир і інжир слайсами, викладіть шарами.
4. Випікайте при 190°C до золотистої скоринки.
5. Готовий пиріг полийте медом (або карамеллю, якщо маєте непереносимість), і посипте горіхами.
