Малинові сінабони: красива і смачна випічка

~12-14 шт

Я обожнюю ласощі та експерименти і цього разу я приготував для вас ці відомі булочки з корицею ще й з малиною

Тісто:

300 мл молока

10г сухих дріжджів (25 г свіжих)

60г цукру

150 г борошна

Змішую усі інгредієнти, і даю підійти.

Далі:

дрібка солі

110г яйця -2 шт.

90г цукру

460г ( до 500) борошна

125 г масла 82%

у перше тісто додаю яйця та цукор, перемішую добре, додаю борошно та

замішую тісто і наприкінці вмішую шматочками масло кімнатної температури.

Краще все це робити комбайном

Даю тісту підійти.

Роблю малиновий "кюлі"

250 г замороженої малини

40 г цукру, доводжу до кіпіння і протираю через сито

Вийде біля 220г солодкого "соку"

120г такого соку змішую з 7г крохмалю і доводжу до кіпіння і охолоджую - це буде для начинки

Залишок -піде на крем

підішедше тісто валкую тоненьким шаром, прямокутником на столі (стіл та руки трішки змащую олією)

На тісто мащу мʼяке вершкове масло і посипаю сумішшю цукру та кориці:

125 г вершкового масла

160г цукру

15г кориці

додаю

малиновий кюлі через кондитерський мішок.

згортаю у не плотний рулет,

Нарізаю ниткою на 12-14 шт.

кладу на деко і даю добре підійти.

випікаю при температурі 185 градусів 15-17 хв з конвекцією. Перевіряйте щоб вони були готові!

далі булочки ще в духовці поливаю підготовленою заливкою 75г молока 60г цукру ( просто до кипіння довести)і даю ще 1-1.5 хв допектись і просочитись.

дістаю, трохи охолоджую і намазую кремом:

300-350г сиру типу Філадельфія

40 г цукру або пудри

80-90 г малинового пюре

Смачних вам вражень.