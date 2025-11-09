Малинові сінабони: красива і смачна випічка
~12-14 шт
Я обожнюю ласощі та експерименти і цього разу я приготував для вас ці відомі булочки з корицею ще й з малиною
Тісто:
300 мл молока
10г сухих дріжджів (25 г свіжих)
60г цукру
150 г борошна
Змішую усі інгредієнти, і даю підійти.
Далі:
дрібка солі
110г яйця -2 шт.
90г цукру
460г ( до 500) борошна
125 г масла 82%
у перше тісто додаю яйця та цукор, перемішую добре, додаю борошно та
замішую тісто і наприкінці вмішую шматочками масло кімнатної температури.
Краще все це робити комбайном
Даю тісту підійти.
Роблю малиновий "кюлі"
250 г замороженої малини
40 г цукру, доводжу до кіпіння і протираю через сито
Вийде біля 220г солодкого "соку"
120г такого соку змішую з 7г крохмалю і доводжу до кіпіння і охолоджую - це буде для начинки
Залишок -піде на крем
підішедше тісто валкую тоненьким шаром, прямокутником на столі (стіл та руки трішки змащую олією)
На тісто мащу мʼяке вершкове масло і посипаю сумішшю цукру та кориці:
125 г вершкового масла
160г цукру
15г кориці
додаю
малиновий кюлі через кондитерський мішок.
згортаю у не плотний рулет,
Нарізаю ниткою на 12-14 шт.
кладу на деко і даю добре підійти.
випікаю при температурі 185 градусів 15-17 хв з конвекцією. Перевіряйте щоб вони були готові!
далі булочки ще в духовці поливаю підготовленою заливкою 75г молока 60г цукру ( просто до кипіння довести)і даю ще 1-1.5 хв допектись і просочитись.
дістаю, трохи охолоджую і намазую кремом:
300-350г сиру типу Філадельфія
40 г цукру або пудри
80-90 г малинового пюре
Смачних вам вражень.