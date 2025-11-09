ukr
Малинові сінабони: красива і смачна випічка

Малинові сінабони: красива і смачна випічка

~12-14 шт

Я обожнюю ласощі та експерименти і цього разу я приготував для вас ці відомі булочки з корицею ще й з малиною

 

 

Тісто:

 

300 мл молока

 

10г сухих дріжджів (25 г свіжих)

 

60г цукру

 

150 г борошна

 

 

Змішую усі інгредієнти, і даю підійти.

 

Далі:

 

 

дрібка солі

 

110г яйця -2 шт.

 

90г цукру

 

460г ( до 500) борошна

 

125 г масла 82%

 

 

у перше тісто додаю яйця та цукор, перемішую добре, додаю борошно та

 

замішую тісто і наприкінці вмішую шматочками масло кімнатної температури.

 

Краще все це робити комбайном

 

Даю тісту підійти.

 

 

Роблю малиновий "кюлі"

 

250 г замороженої малини

 

40 г цукру, доводжу до кіпіння і протираю через сито

 

Вийде біля 220г солодкого "соку"

 

 

120г такого соку змішую з 7г  крохмалю і доводжу до кіпіння і охолоджую - це буде для начинки

 

Залишок -піде на крем

 

 

підішедше тісто валкую тоненьким шаром, прямокутником на столі (стіл та руки трішки змащую олією)

 

 

На тісто мащу мʼяке вершкове масло і посипаю сумішшю цукру та кориці:

 

 

125 г вершкового масла

 

160г цукру

 

15г кориці

 

додаю

 

малиновий кюлі через кондитерський мішок.

 

 

згортаю у не плотний рулет,

 

Нарізаю ниткою на 12-14 шт.

 

кладу на деко і даю добре підійти.

 

випікаю при температурі 185 градусів 15-17 хв з конвекцією. Перевіряйте щоб вони були готові!

 

далі булочки ще в духовці поливаю підготовленою заливкою 75г молока 60г цукру ( просто до кипіння довести)і даю ще 1-1.5 хв допектись і просочитись.

 

дістаю, трохи охолоджую і намазую кремом:

 

300-350г сиру типу Філадельфія

 

40 г цукру або пудри

 

80-90 г малинового пюре

 

 

Смачних вам вражень.

Джерело:.instagram.com

