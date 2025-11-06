Хрусткі роліні з витяжного тіста
Обожнюю випічку — особливо ще трішки теплу й хрустку. Обожнюю експериментувати з рецептами або традиційними стравами.
А тепер готуємо:
Борошно — 500 г
Свіжі дріжджі — 5 г
Цукор — 15 г
Сіль — 12 г
Тепла вода — 300 г
Олія — 80 г
Розтоплене масло (82,5%) — 80 г
Начинка:
Може бути кисломолочний сир і фета — по 200 г + сире яйце та свіжа зелень.
Можна брати просто кисломолочний сир, додати моцарелу або взагалі зробити м’ясну начинку.
У мисці змішайте теплу воду з цукром і дріжджами, додайте борошно із сіллю й добре замісіть тісто. Дайте йому постояти 20 хв.
Поки що розтопіть у сотейнику масло й додайте олію.
Тісто розділіть на 12 шматочків, сформуйте кульки й трішки їх розкачайте. Покладіть тісто у миску та залийте майже кімнатної температури сумішшю олії з маслом. Дайте постояти мінімум 20 хв — з відпочилим тістом працювати одне задоволення!
Поки готуєте начинку — натріть сир, змішайте із зеленню та яйцем.
Не беріть забагато зелені чи начинки, бо вироби стануть надто вологими.
Далі кожен шматочок тіста викладайте на стіл (разом з олією), повільно розкатуйте, а потім обережно розтягуйте по всьому столі у дуже тонкий прямокутник. Зверху можна трішки змастити ще маслом.
Викладіть частину начинки й згорніть, як на відео. Готові вироби викладіть на деко й поставте у вже розігріту духовку — 200 °C, приблизно на 16–18 хв. Випічка з конвекцією.
Смакувати можна майже одразу — тільки дайте трохи охолонути!