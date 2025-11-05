Не потребують особливого догляду: топ порід собак для зайнятих людей

Завести собаку — важливий крок, який змінює повсякденне життя, розпорядок, фінанси й навіть впливає на здоров’я. Якщо ви схильні до алергій або просто не готові щодня боротися з шерстю в домі, варто розглянути породи, що майже не линяють.

Багато людей обирають таких собак через чутливість до шерсті чи бажання підтримувати чистоту в оселі без зайвих зусиль. Якщо до цього додати спокійну вдачу — виходить чудовий домашній улюбленець для людей похилого віку, сімей із дітьми або тих, хто живе у квартирі та працює з насиченим графіком. Про це повідомляє видання Martha Stewart.

Водночас потрібно пам’ятати: навіть породи, які не линяють, здатні викликати алергію — переважно на шкірні частинки (лупу). Тому перед тим як забирати собаку, бажано кілька разів із нею поспілкуватися й переконатися, що організм реагує нормально.

Афенпінчер — маленький пес із яскравим характером. Він веселий, впевнений у собі, не потребує тривалих прогулянок і майже не линяє завдяки жорсткій шерсті, хоча догляд все ж потрібен.

Брюссельський грифон вирізняється дуже виразною мордочкою й товариськістю. Ці собаки лагідні, сильно прив’язуються до власника, не потребують багато активності та практично не лишають шерсті.

Китайський чубатий собака існує у безшерстому та пухнастому варіантах. Безшерстий тип — майже ідеальний вибір для алергіків. Це ніжні, домашні тварини, які не переносять холоду й узимку потребують додаткового утеплення.

Італійська левретка — стрункий і ніжний компаньйон із короткою м’якою шерстю, що практично не випадає. Вона дуже любить спокій і домашній затишок.

Мініатюрний шнауцер має жорстку гіпоалергенну шерсть, яка не сиплеться, але потребує регулярного тримінгу. Це активні, але керовані собаки, які добре почуваються і в квартирі, і в приватному будинку.

Лейкленд-тер’єр — енергійний, проте не надто вимогливий до фізичних навантажень. Його кучерява шерсть майже не линяє. Він швидко навчається й потребує лише помірної розумової активності.

Вельш-тер’єр спокійніший за інших тер’єрів, доброзичливий до дітей і легко піддається дресируванню. Його жорстка шерсть не обсипається.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Мальтійська болонка хоч і має довге хутро, але без підшерстка, тому майже не линяє. Потребує регулярного догляду за шерстю, зате чудово підходить для квартир і сімей.

Вест-гайленд-вайт-тер’єр — життєрадісний собака з жорсткою білою шерстю, що не випадає. Він комфортно почувається у квартирі, але полюбляє прогулянки й активність.

Перед тим, як зробити остаточний вибір, обов’язково проведіть кілька зустрічей із собакою чи представниками породи — реакція організму може бути індивідуальною.

Собаки, що майже не линяють і не потребують щоденних багатогодинних прогулянок, — справжня знахідка для тих, хто цінує комфорт і чистоту. Обравши підходящу породу, ви отримаєте вірного друга, який подарує вам тепло та емоційну підтримку без зайвого клопоту.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!