Ніякого стресу: які породи собак є найспокійнішими

Якщо ви шукаєте собаку зі спокійним характером, варто пам’ятати, що навіть найврівноваженіша тварина потребує уваги, дресирування та регулярного спілкування. Названо кілька порід, які від природи відрізняються спокійною вдачею і стануть чудовими компаньйонами для життя поруч із людиною.

За словами ветеринарки з Chewy Ганни Гарт, вибір врівноваженої собаки залежить від багатьох чинників. Хоча деякі породи мають схильність до спокійної поведінки, будь-яка тварина може стати врівноваженою за належного догляду, фізичної активності та правильного виховання. Про це пише видання Best Life.

Басет-гаунд має вигляд, який повністю відповідає його характеру. Ці собаки з довгими вухами та сумними очима полюбляють спокій і затишок, уникаючи надмірної активності. Як зазначає ветеринарна експертка Кетрін Денч, басети створені для неквапливого життя й чудово підходять для спокійного господаря.

Ірландський вовкодав, попри свої великі розміри, є напрочуд лагідним і терплячим. Цих собак часто називають "ніжними велетнями". Вони потребують помірного навантаження вдень, але із задоволенням проводять вечори, згорнувшись біля ніг господаря.

Англійський бульдог — приклад собаки з низьким рівнем енергії. Через свою будову ці тварини погано переносять спеку та не потребують тривалих прогулянок. Їм комфортніше проводити час у приміщенні, що робить бульдогів ідеальними для квартирного життя.

Мастиф, попри статус робочої породи, також схильний до спокою. Як зазначає Гарт, ці великі собаки найкраще почуваються під час коротких прогулянок, а решту часу воліють проводити вдома, охороняючи сім’ю.

Ши-цу — невелика порода, створена для спілкування з людьми. Ці собаки потребують мінімум фізичних навантажень, зате чудово почуваються у домашньому затишку та дуже прив’язані до своїх власників.

Кавалер кінг чарльз спанієль відомий своєю лагідною вдачею та здатністю пристосовуватися до різних умов життя. Ці милі собаки люблять обійми, не потребують надмірної активності й легко знаходять спільну мову з іншими тваринами.

Німецький дог, попри свій гігантський зріст, є спокійною і ніжною собакою. Йому достатньо помірного фізичного навантаження, натомість він дарує господареві відданість і спокій.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Пекінес — ще одна порода, яка цінує комфорт і близькість до людини. Як пояснює Гарт, цих собак вивели як палацових компаньйонів, тому вони віддають перевагу відпочинку й обожнюють перебувати поруч із господарем, а не активно бігати на вулиці.

Усі ці породи підходять тим, хто шукає спокійного, врівноваженого друга, готового ділити затишок дому й тихі прогулянки, а не постійні пригоди.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!