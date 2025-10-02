Можуть призвести до біди: топ небезпечних іграшок для собак

Деякі аксесуари для собак можуть становити серйозну небезпеку. Навіть звичайний м’ячик, який здається універсальною іграшкою, іноді перетворюється на загрозу для життя. Якщо він замалий для щелеп тварини, під час гри легко може опинитися в горлі та перекрити дихальні шляхи.

Особливо це небезпечно у моменти, коли собака біжить за іграшкою на швидкості та різко хапає її. Про це пише DOGSCHOOL.

Схожа проблема виникає й із дешевими гумовими іграшками. Через низьку якість матеріалів вони ламаються, і тварина ризикує проковтнути уламки. Такі випадки часто закінчуються кишковою непрохідністю, що вимагає термінового хірургічного втручання.

Щоб уникнути небезпеки, кінологи радять підходити до вибору іграшок уважно. Важливо враховувати розмір — вони повинні бути достатньо великими, аби собака не зміг проковтнути їх цілком. Якість матеріалів також має велике значення: кращим вибором будуть міцна натуральна гума, термопластичні матеріали чи нейлон. Краще мати кілька надійних та перевірених речей, ніж наповнювати дім великою кількістю дешевих і потенційно небезпечних дрібниць. І навіть улюблені предмети варто регулярно оглядати — зламані або пошкоджені потрібно відразу замінювати.

Безпечними альтернативами вважаються спеціальні тренувальні м’ячі з міцної гуми, канати для перетягування чи інтерактивні головоломки для пошуку ласощів. Такі іграшки не лише безпечніші, а й допомагають собаці розвивати інтелект, залишатися активною та отримувати додаткову стимуляцію.

Головний принцип, як наголошують кінологи, звучить просто: "менше, але якісніше".

