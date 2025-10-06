З ними завжди весело: топ найграйливіших порід собак

Ці чотирилапі не уявляють життя без руху, прогулянок і спільних пригод. Якщо ви любите активний відпочинок - ці породи створені для вас.

Видання Parade Pets назвало сім порід собак, які найбільше люблять активно проводити час зі своїми господарями.

Англійський спрингер-спанієль Неймовірно енергійні та грайливі собаки. Вони обожнюють плавати, бігати, приносити предмети та виконувати нові трюки. Завжди готові до дій і чудово підходять для активних власників. Шелті (шелті-колі) Розумні, товариські й дуже рухливі. Ці собаки насолоджуються тривалими прогулянками та розв’язуванням головоломок. Шелті потребують постійної взаємодії з господарем і не люблять сидіти без діла. Німецька вівчарка Вівчарки — справжні інтелектуали серед собак. Вони легко навчаються, люблять виконувати складні завдання й не терплять нудьги. Ідеальні для активних тренувань і спільних занять спортом. Пудель Попри свою елегантність, пуделі дуже грайливі й активні. Їм подобаються інтерактивні ігри, прогулянки та веселе навчання. Вони швидко засвоюють команди і люблять бути в центрі уваги. Бордер-колі Це справжні спортсмени собачого світу. Бордер-колі мають величезний запас енергії, тому потребують постійних фізичних і розумових навантажень. Найкраще почуваються поруч з активними власниками. Лабрадор-ретривер Дружелюбні, життєрадісні й невтомні. Лабрадори обожнюють бігати, грати з м’ячами чи палками та чудово ладнають із дітьми. Вони — ідеальні собаки для сімей, що люблять активний відпочинок. Доберман Віддані, розумні та емоційно чутливі собаки. Добермани не лише охоронці, а й чудові компаньйони для ігор. Вони люблять спільну активність і швидко прив’язуються до своєї родини.

До речі, якщо ви тільки плануєте завести собаку, варто обирати породу, що відповідає вашому стилю життя. Експерти радять звернути увагу на породи, які легко піддаються навчанню й добре пристосовуються до нових власників.

