Квашені зелені томати: рецепт
Друзі, а до мене мама приїхала, то ж на кухні знов пахне стравами з дитинства. Хто спробує такі томати одного разу, ніколи їх не забуде. Це неймовірно смачно, описати словами не вийде, то ж готуйте зі мною і обов’язково спробуйте!
Доречі, ще в далекі 80-ті, коли я була маленька і ми жили в Запоріжжі, мій дідусь завжди квасив щось у деревʼяних бочках. Пам’ятаю ті кавунчики, зелені томати, огірки, капусту, яблука… Дідуся вже давно немає, а от смаки і аромати я буду пам’ятати все життя🫶🏻І щось ми там певно успадкували з рецептів на рівні генетики.
Доречі, рецепт квашеної капустки від моєї мами потрібен? Обійцяю, і цю капустку ви не забудете ніколи.
Квашені зелені помідори
На трилітрову банку:
1,5-1,8 кг зелених помідорів
кріп
петрушка
половина солодкого перцю
гострий перець (за бажанням)
3-4 зубчики часнику
зерна гірчиця, перець духмяний та чорний, корінь хрону, листя вишні та лавровий лист.
Для маринаду:
Розрахунок на 1 л води - 2 ст.л. солі (з гіркою)
Технологія приготування:
Нарізаємо кріп та петрушку.
Миємо зелені помідори та робимо надріз - хрест навхрест.
Миємо солодкий перець та ріжемо шматочками.
Додаємо мікс: сушений часник, цибуля, кріп, зерна гірчиці, перець духмяний та чорний, паприка, корінь хрону, листя вишні та лавровий лист. Я використовую вже готовий мікс, також, його можна приготувати самостійно.
Нарізаємо гострий перець та часник.
Кладемо в банку інгредієнти.
Змішуємо сіль з водою.
Помідори заливаємо теплим маринадом. Та залишаємо їх на 3 дні в теплому місці. потім переносимо в холодне місце (підвал, холодильник)