Пряний та яскравий смак: як приготувати ароматні мариновані помідори на зиму

Така закрутка здатна стати справжньою окрасою комори та улюбленою зимовою закускою. Для приготування знадобляться стиглі щільні помідори без пошкоджень (близько 4 кг), пучок петрушки, 500 г солодкого перцю, три гострі перчики (приблизно 150 г), дві головки часнику, а також по шість столових ложок цукру, 9% оцту та чайних ложок солі — розрахунок іде на шість літрових банок. Додатково потрібна вода, приблизно по 250–270 мл на кожну банку.

Про це пише і VD Necrasova. Помідори слід добре промити й розрізати навпіл, за бажанням видаливши серцевину. Зелень та овочі подрібнюють у блендері: спочатку часник і перець, потім додають петрушку. Маса може бути як пюреподібною, так і з невеликими шматочками — залежно від уподобань.

У стерилізовані банки на дно викладають кілька ложок ароматної заправки, додають цукор, сіль та оцет, після чого щільно заповнюють їх половинками помідорів. Банки заливають окропом, накривають кришками та стерилізують приблизно 15 хвилин від моменту закипання води. Потім їх закручують, струшують для рівномірного розподілу заправки, перевертають догори дном, вкривають ковдрою й залишають до повного охолодження.

Помідори виходять пряними, ароматними й чудово смакують узимку з картопляним пюре, запеченим м’ясом або як самостійна закуска. Відкривши банку холодного вечора, можна відчути аромат літа й домашнього тепла.

