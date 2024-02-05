Розкрито таємницю, чому коти одержимі пахвами людини

Коли ваша кішка облизує ваші руки або нюхає ваші ноги, вона не тільки виявляє вам свою любов, але й вивчає світ через неперевершений світ ароматів. За допомогою своїх пахучих залоз та нюхових рецепторів, вони створюють та обмінюються ароматичними ідентифікаторами, щоб спілкуватися та розпізнавати одне одного.

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Коти використовують ароматичні залози на обличчі, щоб ідентифікувати унікальні запахові маркери, подібно до того, як ми розпізнаємо обличчя. Запахи, які залишаються на одязі та шкірі, теж цікавлять котів, особливо якщо це запах їхнього улюбленого власника, пише AnimalReport.

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Кішки сприймають світ сильніше через свої нюхові рецептори, і ваш запах для них асоціюється із захистом, безпекою, товариством і сім'єю. Також, якщо ваша кішка облизує вашу одежу або ваше тіло, це може вказувати на те, що вас подобається і їй хочеться позначити вас своїм власним ароматом.

Звісно, важливо бути обережним з використанням дезодорантів, оскільки деякі із їхніх складових можуть бути шкідливими для кішок. Але взагалі, цей процес обміну ароматами є для кішок природним інстинктом та способом показати вам свою прихильність та любов.

Чому кіт так обожнює нюхати ваші пахви

Кішки, облизуючи або нюхаючи ваші пахви, виявляють справжню глибину свого зв'язку із вами. Це пов'язано зі специфічними апокринними потовими залозами, які виділяють піт з високим вмістом ліпідів і білків. Ці запахи приваблюють кішок, і вони відчувають їх як приємні та відомі.

Крім того, ваш запах асоціюється із захистом, безпекою та приязню для вашого кота. Обличчя кішок вкрите пахучими залозами, тож облизування чи нюхання пахви є механізмом комфорту, як у дитини, яка обнімає улюблену ковдру.

Також, якщо кіт демонструє поведінку ховання голови під вашу пахву, це може бути знаком ніжності та відчуття безпеки. Кішка може вважати вас своєю родинною групою і, відкидаючи голову, показує свою довіру та прив'язаність.

Усі ці дії допомагають коту встановити зв'язок із вами, а запахи, які вони виявляють, грають важливу роль у взаєморозумінні між вами та вашою кішкою.

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