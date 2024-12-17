Бережіть улюбленців: у скільки градусів морозу на вулиці не можна вигулювати собак

Зима приносить не лише сніжні пейзажі, а й низькі температури, які можуть бути небезпечними для наших чотирилапих друзів. Як і люди, собаки реагують на мороз по-різному залежно від розміру, породи та стану здоров’я. Тому відповідальним господарям важливо знати, коли зимові прогулянки можуть стати ризикованими.

Собаки різних порід мають різну толерантність до холоду. Великі породи з густим підшерстком, такі як хаскі чи маламути, добре пристосовані до морозу і можуть насолоджуватися прогулянками навіть при -20°C. Однак для дрібних порід, таких як чихуахуа або той-тер’єр, мороз нижче -5°C вже є серйозним викликом. Також цуценята, літні тварини та собаки з короткою шерстю або проблемами зі здоров’ям потребують особливої уваги, зауважили фахівці видання Lords & Labradors.

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Скільки градусів морозу витримують собаки. Джерело: freepik.com

У яку температуру морозу небезпечно гуляти

Експерти радять орієнтуватися на температуру -15°C. Саме при такому морозі прогулянки слід суттєво скоротити або навіть уникати їх. Якщо термометр показує нижче -20°C, вигул собаки стає небезпечним навіть для порід, пристосованих до холодів.

Варто також звертати увагу на вологість повітря та вітер, які посилюють відчуття холоду. У вітряну погоду навіть відносно помірний мороз може стати загрозливим.

Як уберегти собаку від переохолодження

Обирайте правильний час. Прогулянки краще планувати в денні години, коли температура зазвичай вища. Одягайте улюбленця. Для дрібних або короткошерстих порід одяг є необхідністю. Спеціальні комбінезони чи светри допоможуть зберегти тепло. Слідкуйте за лапами. Сніг і лід можуть травмувати подушечки лап. Рекомендується використовувати спеціальні креми або черевики для собак.Уникайте тривалого перебування на холоді. Якщо собака починає тремтіти, відмовляється йти або шукає укриття, варто негайно повернутися додому.

Ознаки переохолодження у собак

Переохолодження може проявлятися через млявість, тремтіння, зниження активності, проблеми з диханням чи навіть втрату свідомості. Якщо помітили подібні симптоми, негайно зігрійте тварину та зверніться до ветеринара.

Скільки градусів морозу витримують собаки. Джерело: freepik.com

Як зробити прогулянки взимку комфортними

Взимку собаки потребують більше руху, щоб зігрітися. Але важливо, щоб це був активний рух, який не дасть їм замерзнути. Під час сильних морозів альтернативою прогулянкам можуть стати ігри вдома чи короткотривалі виходи лише для справляння природних потреб.

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