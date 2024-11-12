Стануть вам другом: топ найвірніших порід собак

Собаки завжди асоціювалися з тваринами, що здатні дарувати безмежну любов своїм господарям. Саме тому вони стали символом відданості. Проте є породи, які особливо вирізняються своєю вірністю.

Фахівчиня з поведінки тварин і засновниця Pet Parent Allies у Філадельфії, Кертіс Келлі, розповідає, що вірність собак, яку називають їхньою відданістю, має генетичне підґрунтя. Вона посилається на дослідження Університету Арізони, проведене у 2019 році. Під час цього дослідження було виявлено "131 ділянку ДНК собаки, що може формувати 14 ключових особистісних рис". Тому, якщо, наприклад, якась порода вміє пасти овець, це означає, що навичка передавалася поколіннями. Так само передається і лояльність. Про це пише ТСН.

Келлі виділила декілька характерних ознак вірності собаки:

часто дивиться в очі господарю;

приходить до людини, коли її кличуть, незалежно від відстані;

з готовністю виконує команди;

сумує за господарем і радісно зустрічає його біля дверей;

прагне проводити час поруч із власником.

Існують породи, які демонструють ще більшу відданість, ніж інші. Експертка назвала вісім із них.

Ротвейлер

Попри те, що ротвейлери входять до списку найбільш небезпечних порід, завдяки правильному вихованню і соціалізації вони можуть стати вірними друзями. У США ця порода дуже популярна. Ротвейлери товариські, розумні, витривалі та чутливі, тому не люблять довго залишатися наодинці. Однак, якщо собака вважає, що її господарю загрожує небезпека, її реакція може бути непередбачуваною.

Ротвейлер. Джерело: Вікіпедія

Чихуахуа

Маленькі чихуахуа мають великий запас любові і завжди готові показати її своєму власнику. Це одна з найбільш відданих порід, яка також відома своєю тривалістю життя, що дозволяє господарям насолоджуватися довгими роками спілкування.

Чіхуахуа. Джерело: Вікіпедія

Німецька вівчарка

Ці собаки спокійні та впевнені у собі, відомі своєю високою відданістю. Багато історій про героїчні вчинки собак стосуються саме німецьких вівчарок. Вони завжди готові захищати господаря і проводити з ним весь свій час. За належного виховання це одна з найвідданіших порід.

Німецька вівчарка. Джерело: Вікіпедія

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Кокер-спанієль

Якщо ви шукаєте відданого компаньйона, який завжди буде поруч, зробить вас щасливими і чудово ладнатиме з дітьми та іншими тваринами, кращої породи, ніж кокер-спанієль, годі шукати. Вони легко адаптуються до життя як у квартирі, так і в будинку.

Кокер-спаніель. Джерело: Вікіпедія

Лабрадор-ретривер

Ця порода відома своєю здатністю завойовувати серця людей. Лабрадори-ретривери десятиліттями очолювали рейтинги найпопулярніших порід у США. Вони міцні, розумні, вірні, супроводжують своїх господарів у подорожах і можуть навіть врятувати життя. Тривалий час цих собак використовували як рятувальників і терапевтів.

Лабрадор. Джерело: Вікіпедія

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