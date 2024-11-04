Від них не будете чхати: які породи собак не викликають алергію

Алергія часто стає перепоною між людиною та її бажанням мати чотирилапого друга. Однак існують породи собак, які рідше провокують алергічні реакції завдяки особливостям своєї шерсті та фізіології.

Шерсть цих собак більше схожа до волосся, тому алергики будуть комфортно себе почувати з такими чотирилапими друзями. Про це пише РБК.

Пудель

Ці аристократичні собаки доступні у трьох варіаціях розміру: від великого стандартного до крихітного той-пуделя. Їхня унікальна шерсть практично не линяє через відсутність підшерстка. Пуделі поєднують високий інтелект з грайливістю, що робить їх чудовими сімейними компаньйонами. Важливо пам'ятати про регулярний грумінг для підтримання здорового стану шерсті.

Мальтійська болонка

Ці невеликі собаки з розкішною білосніжною шерстю – справжня знахідка для міських жителів. Мальтези поєднують компактність із живим темпераментом. Їхня шерсть рідко викликає алергічні реакції, що робить породу привабливою для людей з чутливістю до собачої шерсті.

Китайська чубата

Унікальність цієї породи полягає в майже повній відсутності шерсті, за винятком характерних чубчиків на голові, лапах і хвості. Існує також варіант "пуховка" з шовковистою шерстю. Мінімальна кількість лупи та слини робить цю породу ідеальною для алергіків.

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Бішон фрізе

Ці пухнасті білі собаки славляться своїм дружелюбним характером і гіпоалергенною шерстю. Мінімальне утворення лупи значно знижує ризик алергічних реакцій. Їхня активність і соціальність роблять їх прекрасними компаньйонами для всієї родини.

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