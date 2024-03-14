Чи потрібен котам сухий корм та яка його денна норма: що кажуть ветеринари

Багато власників кішок прагнуть урізноманітнити раціон своїх пухнастих друзів, пропонуючи їм не лише сухий, але й вологий корм. Вибір між цими двома типами їжі може бути складним, адже кожен з них має свої особливості.

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Змішане годування, яке поєднує в собі вологий і сухий корм, може стати чудовим рішенням, що дозволить вашій кішці отримати всі необхідні їй поживні речовини та зберегти здоров'я, повідомляє спеціалізоване видання josera.com.

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Переваги та недоліки вологого та сухого корму:

Вологий корм:

Високий вміст вологи (60-85%), що сприятливо для здоров'я сечовивідних шляхів.

Приємний смак та аромат, що робить його більш привабливим для кішок.

Легко засвоюється.

Збагачує раціон кішки водою.

Менш концентрований, тому кішка їсть його більше.

Швидше псується.

Може призвести до утворення зубного каменю.

Сухий корм:

Висока концентрація поживних речовин.

Зберігається протягом тривалого часу.

Допомагає чистити зуби та підтримувати гігієну порожнини рота.

Зручний у використанні.

Низький вміст вологи, що може призвести до проблем з сечовивідними шляхами.

Менш привабливий для кішок через низьку вологість.

Може бути важким для перетравлення.

Змішане годування для котів

Змішане годування поєднує в собі переваги вологого та сухого корму, дозволяючи вашій кішці отримувати все необхідне. Ось декілька порад щодо змішаного годування:

Співвідношення вологого та сухого корму: 2/3 вологого корму та 1/3 сухого корму – загальне правило. Кількість може варіюватися залежно від віку, ваги, рівня активності та потреб вашої кішки.

Як правильно годувати котів сухим кормом та скільки сухого корму має їсти кіт

Сухий корм – це зручний та збалансований варіант харчування для котів. Він містить всі необхідні поживні речовини, вітаміни та мінерали, необхідні для здоров'я вашого улюбленця.

Ось декілька порад щодо правильного годування котів сухим кормом:

Вибирайте якісний корм. Шукайте корм, який містить високий відсоток білка (не менше 30%) та низький відсоток вуглеводів. Також важливо, щоб корм не містив штучних барвників, ароматизаторів та консервантів. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці корму. На упаковці зазвичай вказується рекомендована добова норма корму для вашого кота. Ця норма може варіюватися залежно від віку, ваги, рівня активності та стану здоров'я вашого кота. Годуйте кота 2-3 рази на день. Дорослі коти можуть їсти 2 рази на день, а кошенята – 3 рази на день. Залишайте миску з водою завжди доступною. Сухий корм містить мало вологи, тому важливо, щоб ваш кіт завжди мав доступ до свіжої води. Слідкуйте за вагою та загальним станом здоров'я вашого кота. Якщо ваш кіт їсть рекомендовану добову норму корму, але при цьому втрачає або набирає вагу, вам слід звернутися до ветеринара.

Скільки сухого корму має їсти кіт?

Кількість сухого корму, яку має їсти кіт, залежить від декількох факторів, таких як:

Вік: Кошенята потребують більше їжі на одиницю ваги, ніж дорослі коти.

Вага: Важчим котам потрібно більше їжі, ніж легким котам.

Рівень активності: Коти, які ведуть активний спосіб життя, потребують більше їжі, ніж коти, які мало рухаються.

Стан здоров'я: Коти з певними захворюваннями можуть потребувати спеціальної дієти.

Ось загальні рекомендації щодо добової норми сухого корму для котів:

Кошенята (до 6 місяців): 30-40 г корму на 1 кг ваги.

Доросли коти (6-10 років): 30-40 г корму на 1 кг ваги.

Літні коти (10 років і старше): 25-30 г корму на 1 кг ваги.

Важливо пам'ятати, що це лише загальні рекомендації. Найкраще проконсультуватися з ветеринаром, щоб визначити оптимальну добову норму сухого корму для вашого кота.

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