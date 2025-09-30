Не для ніжних носів: які породи собак неприємно пахнуть

Багато людей, які люблять собак, рано чи пізно заводять чотирилапого друга, якщо дозволяють умови та фінанси. Вибір породи залежить не лише від бажаного характеру чи розміру тварини, а й від місця проживання: собака, що комфортно почуватиметься у дворі з будкою, може виявитися зовсім непридатною для квартири. Одна з частих тем для обговорення серед власників — неприємний запах. Чи справді всі собаки смердять і які породи вважають рекордсменами?

Користувачі Reddit поділилися своїм досвідом. Один із дописувачів зауважив, що найсильніше пахнуть ньюфаундленди, сенбернари та різні гончі, тоді як шпіци й хаскі майже не мають характерного собачого аромату. Йому відповіла жінка, яка багато років керувала готелем і садком для собак. За її словами, кожен ньюфаундленд, якого вона зустрічала, мав запах, схожий на сидіння в громадському транспорті. Водночас вона підтвердила, що померанські шпіци та хаскі майже не пахнуть, а власні її улюбленці — ксолоїтцкуінтлі та італійський хорт — взагалі не виділяють запаху.

Інші учасники дискусії зазначили, що коллі, попри довгу шерсть, теж не мають неприємного аромату. Один із користувачів пояснив, що сильний собачий запах частіше пов’язаний не з довжиною шерсті, а зі зморшками, висячими вухами, надмірною слиною чи проблемами з зубами. Також впливають жирність шерсті та особливості морди — зокрема, у брахіцефальних порід. Найбільш смердючими він назвав лабрадорів, гончаків, бульдогів, кавалер-кінг-чарльз-спанієлів, ши-тцу та літніх чихуахуа. У списку "чистіших" опинилися американські ескімоси, самоїди, хаскі, бордер-коллі та коргі.

До обговорення долучився і ветеринар. Він підтвердив, що сильний запах найчастіше йде від французьких бульдогів, бассетів, лабрадорів, голденів та великих вівчарок. За його словами, у "французів" неприємний аромат часто спричинений дріжджовими інфекціями шкіри, а загалом схильність до запаху мають усі породи з проблемною чи складчастою шкірою.

Зрештою, користувачі дійшли спільної думки: найбільш "смердючими" все ж залишаються бассет-хаунди. А головний висновок полягає в тому, що собаки з гладкою шерстю чи зовсім без неї пахнуть менше, тоді як тварини з пухкою шкірою, складками й густою шерстю, як-от лабрадори чи ньюфаундленди, мають виразніший запах.

