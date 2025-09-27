Залишаються хрусткими надовго: рецепт консервованих огірків без оцту на зиму

Є чудовий спосіб законсервувати огірки на зиму без використання оцту. Секрет у тому, що замість нього застосовують лимонну кислоту — завдяки цьому овочі залишаються хрумкими навіть після кількох місяців зберігання.

Про це пише "Добрі новини". Для рецепта знадобляться 2 кг огірків, 2–3 зубчики часнику, гілочка кропу з насінням, 3–4 горошини чорного перцю, лавровий лист, чайна ложка лимонної кислоти, 2 столові ложки цукру та 1,5 столові ложки солі.

Перед приготуванням огірки слід добре промити й замочити у холодній воді на 3–4 години — це допоможе зберегти їхню характерну хрумкість. На дно стерилізованої банки кладуть спеції, а потім щільно укладають овочі.

Далі банку заливають окропом на 10 хвилин, після чого воду зливають у каструлю, додають сіль і цукор та кип’ятять. У банку перед фінальною заливкою висипають лимонну кислоту й одразу вливають гарячий маринад. Заготовку закручують, перевертають догори дном і вкривають ковдрою до повного охолодження.

