Ідеально до святкового столу: рецепт маринованих помідорів з базиліком на зиму

Мариновані помідори з базиліком під назвою "Різдвяні" – це ароматна зимова консервація, яка прикрасить будь-який стіл у холодну пору року. Завдяки поєднанню спецій, свіжого базиліку та ніжного маринаду вони набувають особливого, святкового смаку. Рецепт простий у приготуванні, але результат завжди виходить бездоганним.

На банку 750 мл — 1 л знадобиться:

помідори чері або невеликі помідори — скільки вміститься в банку;

базилік свіжий — 1 гілочка;

часник — 1 зубчик;

зерна коріандру — 0,5 ч. л.;

суміш перців — 0,5 ч. л.;

духмяний перець горошком — 2 шт.;

гвоздика — 1 суцвіття;

перець гострий — на смак;

перець солодкий — кілька шматочків.

Для маринаду (на 3 банки по 1 л):

вода — 1 л;

сіль — 30 г;

цукор — 125 г;

оцет 9% — 50 мл.

Як радить Smakuiemo, спершу потрібно підготувати стерилізовані банки. На дно викладають гілочку базиліку, зубчик часнику та набір спецій: коріандр, суміш перців, духмяний перець, гвоздику, а також додають трохи гострого й солодкого перцю. Далі банки щільно наповнюють помідорами, перекладаючи їх листочками базиліку.

Для маринаду у воді розчиняють сіль і цукор, доводять суміш до кипіння та вливають оцет. Гарячим маринадом одразу заливають помідори. Після цього банки стерилізують близько п’яти хвилин від моменту закипання води, закручують кришками, перевертають догори дном і залишають охолоджуватися.

