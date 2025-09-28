Такого ви ще не куштували: рецепт грушево-бананового джему на зиму

Якщо вам подобається експериментувати з новими смаками, варто спробувати грушево-банановий джем. Він виходить солодким, ніжним і має легкі карамельні нотки.

Такий джем ідеально смакує з ранковими тостами, млинцями, сирниками чи круасанами, а ще його можна використовувати для випічки або як прошарок у тортах і рулетах. Про це пише Буде смачно разом.

Для приготування знадобляться 500 г груш, одне яблуко, три банани, 400 г цукру та столова ложка лимонного соку. Фрукти потрібно очистити й нарізати кубиками, засипати цукром і залишити на годину. Потім суміш доводять до кипіння, додають банани й варять на слабкому вогні приблизно 40–50 хвилин, періодично помішуючи. За бажанням масу можна перебити блендером для однорідної консистенції. Лимонний сік додають наприкінці варіння, після чого гарячий джем розливають у стерилізовані банки та закручують кришками.

Щоб отримати більш натуральний смак, кількість цукру можна зменшити до 300 г. Дрібка кориці чи ванільного цукру додасть нових відтінків. Якщо ж ви хочете зберегти шматочки фруктів, не використовуйте блендер і варіть на кілька хвилин менше.

Зберігати джем у закритих банках можна до року в темному прохолодному місці, а після відкриття — у холодильнику не більше двох-трьох тижнів.

