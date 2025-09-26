БлогРецепти
Як приготувати буряковий квас
Корисний, для традицінийх страв та й цікавий інгредієнт який стає модним і за кордоном!
1.5 кг чищеного червоного буряку
1.7 л води
Марля
і пару моїх секретів - як досягти успіху:
-чайна ложка солі
-столова ложка розсолу з квашеної капусти чи солоних огірків
- очищений буряк нарізаємо досить довільно на дольки і кладемо в банку, заливаємо чистою питною водою. Додаю сіль та ложку розсолу ! Накриваю марлею і ставлю у кімнатну температуру на 5-7 днів.
- зверху за тиждень може утворитись піна- її треба зняти. Якщо далі утворюється біла плівка - це нормально- але її теж можна зняти.
- далі куштуємо і якщо не достатньо кислий -можна поставити ще в прохолодне і темне місце під марлею на тидень.
Після цього процідити і в холодильник!
але можна тримати з буряками також в прохолодному місці - так квас стає кисліше і кисліше.
розсіл діє як "закваска" щоб ми одразу додавали правильних бактерій. Сіль так само допомагає мати більше правильних бактерій. Але можна і не використовувати сіль.