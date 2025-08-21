Робляться швидко, зʼїдаються ще швидше: рецепт ароматних помідорів без стерилізації

Є простий спосіб законсервувати помідори на зиму без зайвої мороки зі стерилізацією — у солодкому маринаді. Такий рецепт не забирає багато часу, а результат завжди виходить смачним і ароматним.

Про це пише ТСН. Для трилітрової банки потрібно підготувати приблизно два кілограми помідорів, трохи листя вишні та смородини, невеликий пучок петрушки, кілька гвоздик, горошини чорного перцю, лавровий лист і дві цибулини. Для маринаду знадобляться 375 грамів цукру, столова ложка солі та 100 мілілітрів оцту.

Спочатку помідори потрібно добре вимити. На дно стерильної банки викладають зелень і спеції, після чого наповнюють її помідорами. Потім плоди заливають окропом і залишають на чверть години. Коли вода охолоне, її зливають у каструлю, додають цукор і сіль, доводять до кипіння та вливають оцет. Гарячим маринадом знову заливають банки й одразу закривають кришками. Після цього їх варто добре закутати, щоб вони повільно остигали.

