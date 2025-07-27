Малосольні цукіні: чудовий рецепт, який вам обов’язково треба приготувати

Якщо раптом друзі або родичі хочуть поділитися з вами кабачками, то можете сміливо брати. У мене для вас є чудовий рецепт, який вам обов’язково треба приготувати!

900 г ще ніжних цукіні

3 чайні ложки солі

2 ст.л. меду

2.5 ст. ложки яблучного оцту

3-5 зубочки часнику

2 ложки олії

Пів пучка кропу

А далі треба зовсім трішечки постаратися:

нарізаю кабачок 2-3 мм товщиною, кладу у миску, засипаю сіллю, добре перемішую, так щоб кожен шматочок був у солі. Залишаю на півгодини.

Кабачки випускають дуже багато води.

досить добре відтискаю руками кабачки від води, потім додаю мед, яблучний або винний оцет (тут смак самі регулюйте), додаю тоненько нарізаний часник, кріп та олію. Знов все перемішую

І вже можна їсти.

Помістіть на декілька годин в холодильник і точно готово.

Смачного!