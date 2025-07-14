Пиріжки з вишнею, як у дитинстві
Швидкий, робочий і дуже смачний рецепт.
ІНГРЕДІЄНТИ:
400 г молока
1шт яйце
75г цукру
25–30 г свіжих дріжджів Духмяна Хата
75 г масла
75 г олії
~700 г борошна
5г солі
У тепле (не гаряче!) молоко додаю цукор, перемішане виделкою яйце, дріжджі - перемішую і даю постояти 15 хв (накриваю ємність рушником), допоки дріжджі стануть активними - на поверхні з’явиться піна.
Вмішую борошно - додаю не все одразу. У мене тісто взяло 680 г (Zernari селект). Сіль додаю в борошно.
Тісто має бути ніжним і ледь липнути до рук. Далі воно стане краще
Залишаю тісто в мисці під плівкою або рушником у теплому місці. У мене на це пішла приблизно 1 година. На кухні має бути тепло!
Тепле місце може бути, наприклад, духова шафа з чашкою кип’ятку
Підглядайте за тістом. Якщо підійшло швидше - переходьте до наступного етапу.
Окремо розігріваю в сотейнику масло та олію поки суміш не стане приємно теплою.
Вмішую масло в тісто ще в мисці, а потім добре вимішую тісто руками на столі. Повертаю в миску під плівку ще на 30 хв у тепле місце.
Готове тісто я розділив на 24 шматочки ,Згорнув "кульки" з тіста, розплющив їх долонею. Зверху поклав заздалегідь приготовану начинку:
1кг вишні,видалив кісточки,
150г цукру, прогрів, додав
75г крохмалю, довів до кіпіння - охолодив .
Сформував вироби: згорнув, наче вареник, заліпив краї, поклав швом донизу.
Поставив підійти на 40 хв у теплому місці або під рушником.
Змастив зверху яйцем (можна додати трохи молока й цукру для кольору).
Випікав за температури 200°C, 10 хвилин. Слідкуйте за духовкою - кожна пече по-своєму.
Тісто універсальне і годиться для будь-якої начинки!
Обіймаю