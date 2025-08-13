Ідеальна закуска: рецепт маринованих кисло-солодких помідорів чері

Помідори чері — одні з найпопулярніших сортів томатів завдяки своєму маленькому розміру, солодкому смаку та зручності у вживанні. Вони чудово підходять не лише для свіжих салатів, а й для зимових заготовок.

Мариновані чері мають приємний кисло-солодкий смак, гарний вигляд і стануть чудовою закускою навіть на святковому столі. Їх зручно їсти, адже вони цілісні й не потребують нарізання. Про це пише sensatsiya.

Для приготування однієї літрової банки використовують стиглі помідори чері, листя хрону, кріп, за бажанням — селери, кілька зубчиків часнику, лавровий лист, по кілька горошин чорного та духмяного перцю, гвоздику, а також сіль, цукор і трішки 9% оцту.

Спочатку помідори ретельно миють. У чисту банку кладуть зелень і спеції, після чого заповнюють її чері. Банку заливають окропом, накривають кришкою і залишають на 20 хвилин. Потім цю воду зливають у каструлю, додають сіль і цукор, кип’ятять кілька хвилин, вливають оцет і одразу заливають гарячим маринадом помідори. Банку закочують, перевертають догори дном і загортають у рушник до повного охолодження.

Зберігати такі заготовки слід у прохолодному темному місці. Помідори залишаються цілими, не тріскаються і зберігають свій насичений смак до самої зими.

