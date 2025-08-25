Неймовірна смакота: рецепт салату з баклажанів на зиму
Баклажани – один із найулюбленіших овочів для зимової консервації. Вони чудово поєднуються з помідорами, болгарським перцем, морквою та цибулею, а правильно підібрані спеції й зелень роблять страву не гіршою за свіжі літні салати.
Про це пише Сенсація.
Інгредієнти:
- баклажани – 2 кг
- солодкий перець – 1 кг
- помідори – 1,5 кг
- морква – 0,5 кг
- часник – 200 г
- гострий перець – 1 шт
- кріп – пучок
- петрушка – пучок
- цукор – 150 г
- сіль – 50 г
- оцет – 100 г
- рослинна олія – 0,5 л
Щоб приготувати смачний салат на зиму, потрібно підготувати овочі: баклажани миють, нарізають і залишають у підсоленій воді, аби прибрати можливу гіркоту. Болгарський перець очищають від насіння та ріжуть смужками, моркву натирають на тертці. Помідори подрібнюють через м’ясорубку, додають часник, гострий перець і свіжу зелень. Усе перемішують, солять, підсолоджують, вливають олію й оцет.
Читайте також: Ароматне та неймовірно смачне: рецепт "царського" варення з кизилу
Суміш ставлять на вогонь, доводять до кипіння і варять ще близько пів години. Готовий салат розкладають у стерильні банки, закривають кришками, перевертають та залишають під рушником до повного охолодження. Зберігати заготовку слід у темному прохолодному місці.
Раніше, ми ділились рецептом малосольних цукіні.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!