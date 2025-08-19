Вигулювання котів на вулиці: чи потрібно та чому це небезпечно: відповідь ветеринарів

Останнім часом можна помітити тенденцію, коли все більше власників намагаються вигулювати своїх котів на повідку подібно до собак. Для одних це здається чудовим способом провести час разом і дати улюбленцю змогу дослідити світ за межами дому. Однак фахівці з поведінки тварин радять уважно подумати перед тим, як наважитися на такий крок.

Як пояснюють експерти благодійної організації "Blue Cross", більшість котів негативно реагують на будь-які обмеження свободи. Навіть тримання на руках чи надягання шлейки часто викликає у них сильний стрес і відчуття паніки. Це пов’язано з природою цих тварин: вони незалежні, допитливі й звикли досліджувати територію лише на власних умовах, зберігаючи контроль над простором. Про це пише OBOZ.UA.

Незнайоме середовище, гучні звуки чи контакт з іншими тваринами під час прогулянки можуть спровокувати в кота стрес або переляк. До цього додається ще одна особливість: для більшості з них найбезпечнішим і комфортним місцем залишається власний дім. Використання повідка й обмеження рухів суперечать їхнім інстинктам. Не можна виключати і ризик втечі — у разі, якщо кіт вирветься зі шлейки, повернути його буде надзвичайно складно, а на вулиці його можуть підстерігати додаткові небезпеки.

Попри це, існують і винятки. Деякі тварини, особливо якщо почати привчати їх змалку, поступово звикають до шлейки та сприймають вигул спокійніше. У таких випадках головне — діяти поступово, використовувати лише надійну екіпіровку і завжди дбати про безпеку улюбленця.

