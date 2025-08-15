Зелений борщ: можна готувати в будь-яку пору року

Друзі, ви часто запитуєте мене, що я люблю готувати для своєї сім’ї. Борщ - це найулюбленіша, основна страва, ми обожнюємо як червоний, так і зелений. Зазвичай я заморожую щавель і готую зелений борщ круглий рік. Приєднуйтесь і давайте готувати разом.

Зелений борщ

курка, індик або телятина (в мене невелике курча)

3 картоплини

1 цибулина

1 морква

250 г відвареної квасолі

500 г щавлю

кріп

молодий зелений часник

зелена цибуля

4 яйця

сіль (за смаком)

олія (для смаження)

Приготуємо зелений борщ:

Перше, що потрібно зробити - приготувати бульйон. Кладемо в каструлю курча, моркву, ріпчасту цибулю та цибулю-порей (зелену частину).

Заливаємо водою, додаємо сіль та варимо бульйон до готовності. Зазвичай я варю бульйон 1 годину.

Збираємо піну.

Бульйон зварився, прибираємо цибулю порей, ріпчасту цибулю та моркву, вони нам більше не знадобляться.

Дістаємо варене курча та відділяємо м’ясо від кісточок.

Нарізаємо картоплю кубиком та додаємо до бульйону.

Додаємо квасолю та продовжуємо варити.

Розігріваємо пательню, додаємо рослинну олію.

Нарізаємо зелену цибулю та часник, перекладаємо на пательню і пасеруємо. Цибуля з часником мають стати мʼякими. Довго не потрібно смажити.

Додаємо нарізаний щавель двома порціями, спочатку одну половину, він швидко зменшиться в обʼємі, потім іншу.

Вкінці додаємо нарізаний кріп та перемішуємо. Наша заправка до борщу готова.

Додаємо до бульйону з картоплею та квасолею м’ясо курча без кісточок, відварені нарізані яйця та нашу заправку. Перемішуємо.

Борщ має закипіти, чекаємо 2-3 хвилини та вимикаємо. Наш зелений борщ готовий.

Борщ подаємо зі сметаною та хлібчиком.