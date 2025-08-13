Котлета по-київські: секрет приготування

Зазвичай її готували з курячого філе з кісточкою від "крильця". Для цього брали цілу курку і розбирали її на частини. Зараз можна робити і просто з чистого філе.

На 1 велику котлету:

150 г філе

35 г вершкового масла

2 г кропу

Також:

панірувальні сухарі

яйця для панірування

борошно

олія для фритюру - мінімум 700 г

Відокремлюю філе від цілої курки: мале філе знімаю окремо, вирізаю прожилки. Велике філе "пластую" ножем, зрізаю надлишки до пласкої частини.

Подрібнюю кріп і в ньому обкачую холодне масло. Формую овальні шматочки й відправляю в морозилку охолодитися.

Філе трохи відбиваю під плівкою, злегка скроплюю водою, щоб воно стало ніжнішим і тоншим по краях. Так його зручніше згортати.

Кладу зверху масло в зелені й загортаю рулетиком.

Усі котлети загортаю в один бік, тримаючи руки "човником".

Кладу котлети в морозилку та чекаю, поки вони добре охолонуть і почнуть добре тримати форму.

Змішую 2 яйця з 1 ст. л. води, ретельно збиваю виделкою.

Підморожені котлети панірую: борошно → яйце → сухарі → знову яйце → знову сухарі.

Бажано робити це удвох: одні руки — в яйці, інші — в сухарях

Смажу у фритюрі 1,5–2 хв до рум’яного відтінку при 180 °C.

Потім доготую в духовці при 180 °C до появи бульбашок масла на поверхні. Це означає, що масло всередині закипіло і котлета готова. Іноді масло починає зʼявлятися з різних боків або знизу котлети, тому стежте уважно. Правильна котлета - повна вершкового масла і не сира всередині. У мене цей процес займає 5–6 хв.

Готову котлету можна подавати з картопляним пюре та овочевим салатом.

Різати котлету потрібно від себе. Просто обережно проткнути ножем, щоб вийшов сік.

Це дуже смачно. І от що цікаво: просте куряче філе, трохи масла, зелень, а на виході страва, я