Як допомогти домашньому улюбленцю пережити спеку: корисні поради від ветеринарів

Літня спека — справжнє випробування не лише для людей, а й для домашніх улюбленців. Коти та собаки особливо вразливі до перегріву, адже не можуть сказати, що їм жарко, і не мають ефективного механізму охолодження через потовиділення.

Найважче довгошерстим тваринам, які буквально "варяться" у своїй густій шерсті. Фахівці centralna.vet поділилися порадами, як допомогти пухнастикам комфортно пережити спеку навіть без кондиціонера.

Як подбати про тварину в спекотні дні

Постійна вода

міняйте воду кілька разів на день;

використовуйте металеві чи керамічні миски;

додавайте кубики льоду;

пропонуйте фонтанчики або заморожені ласощі.

Комфорт у домі

зашторюйте вікна та створюйте затінок;

дозвольте тварині лежати на прохолодній плитці;

забезпечте вентиляцію (але не спрямовуйте потік прямо на мордочку);

кондиціонер тримайте на 22–24°C.

Охолоджувальні смаколики

для собак: заморожені фрукти, йогурт без цукру чи бульйон у кубиках;

для котів: крижинки з вологого корму чи води з краплею тунцевого соку.

Зволоження повітря Використовуйте зволожувач — це допоможе тварині легше дихати, покращить стан шерсті та знизить ризик перегріву. Імпровізоване охолодження

охолоджувальні килимки чи жилети;

пляшки з прохолодною водою, загорнуті в тканину;

вологий рушник для легкого охолодження.

Менше активності

Вигулюйте собак рано-вранці або ввечері, завжди у тіні й із водою під рукою. Ігри з котами теж варто обмежити у спеку.

Ознаки перегріву у тварин

часте важке дихання, відкрита паща;

гарячі лапки та вушка;

млявість, відмова від їжі;

хитка хода чи оніміння.

У такому разі терміново перенесіть улюбленця в прохолоду, дайте воду, охолодіть рушником і зверніться до ветеринара.

