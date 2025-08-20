Як допомогти домашньому улюбленцю пережити спеку: корисні поради від ветеринарів
Літня спека — справжнє випробування не лише для людей, а й для домашніх улюбленців. Коти та собаки особливо вразливі до перегріву, адже не можуть сказати, що їм жарко, і не мають ефективного механізму охолодження через потовиділення.
Найважче довгошерстим тваринам, які буквально "варяться" у своїй густій шерсті. Фахівці centralna.vet поділилися порадами, як допомогти пухнастикам комфортно пережити спеку навіть без кондиціонера.
Як подбати про тварину в спекотні дні
Постійна вода
- міняйте воду кілька разів на день;
- використовуйте металеві чи керамічні миски;
- додавайте кубики льоду;
- пропонуйте фонтанчики або заморожені ласощі.
Комфорт у домі
- зашторюйте вікна та створюйте затінок;
- дозвольте тварині лежати на прохолодній плитці;
- забезпечте вентиляцію (але не спрямовуйте потік прямо на мордочку);
- кондиціонер тримайте на 22–24°C.
Охолоджувальні смаколики
- для собак: заморожені фрукти, йогурт без цукру чи бульйон у кубиках;
- для котів: крижинки з вологого корму чи води з краплею тунцевого соку.
- Зволоження повітря Використовуйте зволожувач — це допоможе тварині легше дихати, покращить стан шерсті та знизить ризик перегріву.
- Імпровізоване охолодження
- охолоджувальні килимки чи жилети;
- пляшки з прохолодною водою, загорнуті в тканину;
- вологий рушник для легкого охолодження.
Менше активності
Вигулюйте собак рано-вранці або ввечері, завжди у тіні й із водою під рукою. Ігри з котами теж варто обмежити у спеку.
Ознаки перегріву у тварин
- часте важке дихання, відкрита паща;
- гарячі лапки та вушка;
- млявість, відмова від їжі;
- хитка хода чи оніміння.
У такому разі терміново перенесіть улюбленця в прохолоду, дайте воду, охолодіть рушником і зверніться до ветеринара.
