Трендовий білковий перекус: ситно та корисно

Ситно, корисно, багато білка і навіть діти оцінять.

Інгредієнти:

Куряче філе

Яйце

Сіль

Зелена цибуля

Спеції за смаком

Листки норі

Приготування:

Куряче філе нарізаємо і кладемо в чашу блендера. Додаємо яйце, сіль, спеції та зелену цибулю. Збиваємо до однорідного фаршу. Перекладаємо фарш у кондитерський мішок і викладаємо його на листки норі, як на відео. Загортаємо рулетики й відправляємо в аерогриль. Готуємо до рум’яної скоринки.

Ось і все — білковий перекус готовий! Смачно, просто і швидко.