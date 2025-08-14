ukr
русский
Блог
Рецепти

Трендовий білковий перекус: ситно та корисно

Алік МкртчянАлік Мкртчян

Трендовий білковий перекус: ситно та корисно
Трендовий білковий перекус: ситно та корисно

Ситно, корисно, багато білка і навіть діти оцінять.

 Інгредієнти:

 Куряче філе 

 Яйце 

 Сіль 

 Зелена цибуля 

 Спеції за смаком 

 Листки норі 

 Приготування:

  1.  Куряче філе нарізаємо і кладемо в чашу блендера. Додаємо яйце, сіль, спеції та зелену цибулю. Збиваємо до однорідного фаршу.
  2.  Перекладаємо фарш у кондитерський мішок і викладаємо його на листки норі, як на відео. 
  3.  Загортаємо рулетики й відправляємо в аерогриль. Готуємо до рум’яної скоринки. 

Ось і все — білковий перекус готовий! Смачно, просто і швидко.

Джерело:instagram.com

БлогиРецептРецепти