Трендовий білковий перекус: ситно та корисно
Ситно, корисно, багато білка і навіть діти оцінять.
Інгредієнти:
Куряче філе
Яйце
Сіль
Зелена цибуля
Спеції за смаком
Листки норі
Приготування:
- Куряче філе нарізаємо і кладемо в чашу блендера. Додаємо яйце, сіль, спеції та зелену цибулю. Збиваємо до однорідного фаршу.
- Перекладаємо фарш у кондитерський мішок і викладаємо його на листки норі, як на відео.
- Загортаємо рулетики й відправляємо в аерогриль. Готуємо до рум’яної скоринки.
Ось і все — білковий перекус готовий! Смачно, просто і швидко.