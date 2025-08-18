Ідеальна закуска: рецепт помідорів, маринованих шматочками

Мариновані шматочками помідори — це спосіб консервації, який дозволяє зберегти свіжий смак і аромат томатів, а також зручність у подачі, адже овочі одразу нарізані. Вони чудово поєднуються з м’ясними та рибними стравами, а також підходять як самостійна закуска.

Завдяки маринаду з оцтом і спеціями такі заготовки можна зберігати до року при кімнатній температурі, тож насолоджуватися смаком соковитих літніх помідорів можна навіть узимку. Про це пише shuba.

Для приготування цього рецепта можна використовувати томати будь-якого розміру та ступеня стиглості. У банки разом із нарізаними четвертинками помідорів додають часник, цибулю, зелень кропу й петрушки, а також чорний перець горошком. Усе це заливається гарячим маринадом на основі води, солі, цукру, олії та оцту.

Читайте також: Ароматне та неймовірно смачне: рецепт "царського" варення з кизилу

Інгредієнти:

Часник, головка 1 шт.

Перець чорний, горошок 10 г

Петрушка, пучок 40 г

Кріп, пучок 40 г

Томати 2.5 кг

Цибуля жовта ріпчаста 2 шт.

Вода 2 л

Оцет 75 мл

Сіль 8 г

Цукор 8 г

Олія 30 мл

Важливо підготувати банки заздалегідь: їх стерилізують і на дно викладають частину приправ і зелені. Далі розкладають помідори, додають цибулю та решту інгредієнтів, після чого заливають остиглою водою. Через кілька хвилин цю воду зливають у каструлю, додають сіль, цукор і олію, кип’ятять і знову повертають у банки разом з оцтом.

Після закатування банки перевертають догори дном, накривають рушником і залишають на 12 годин для повільного охолодження. Такий спосіб дозволяє отримати яскраві на смак та ароматні мариновані томати, які чудово зберігаються протягом тривалого часу.

Раніше, ми ділились рецептом малосольних цукіні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!