Як смачно замаринувати гриби
Маринуємо гриби
Будь які: білі, польські, опята, гливи, лісічкі
Гарно вимовити і вимити
Почистити, обрізати
Нарізати
Відварити 15-20 хвилин в підсоленій воді
Злити на друшлаг та насипати відварні гриби в кастрюлю чи в бокс
Зварити маринад: на літр води, ст.ложка солі, ст.ложка цукру, 5 горошин духмяного та 5 чорного перцю, 2 лаврового листа, 50 грамів оцту 9%, довести до кипіння.
Залити гарячим маринадом, та дати охолонути. В холодильник, на наступний день гриби готові. Смакуйте на здоровʼя!