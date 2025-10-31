Швидка домашня піцца
Тісто:
• 330 г теплої води
• 20 г меду (чи цукру)
• 10 г свіжих дріжджів (можна 12)
• 7 г солі
• 500 г борошна
• 20 г оливкової олії
Готуємо:
У теплій воді розчинити мед та дріжджі, дати їм активуватись 15 хвилин. Додати олію, просіяне борошно (я брав Зернарі Селект), сіль і замісити тісто. Накрити рушником чи плівкою, дати постояти 30 хв у теплому місці.
Через 30 хвилин мокрими руками скласти тісто у 4 рази і знову накрити.
Повторити так кілька разів.
Тісто, яке гарно підійшло, розділити на 2 частини.
Акуратно формуємо прямокутник на пергаменті, знову даємо постояти 15–20 хв.
Можна також брати на підпил дрібну кукурудзяну кашу — скоринка буде кращою.
Соус:
• 800 г томатів у власному соці
• 1 цибулина
• 2–4 зубчики часнику
• 50 г оливкової олії
• суха материнка
• можна трохи чабрецю та розмарину
• сіль і перець
Довільно нарізану цибулю легенько обсмажую на олії, додаю часник та ароматні трави, томати у власному соці, сіль і перець.
На маленькому вогні томлю соус хвилин 20, але так, щоб не дуже випаровувався, і після цього протираю через крупне сито або роблю однорідним блендером.
На сформоване тісто, яке трішки постояло, додаю приблизно 200 г соусу, 120 г моцарели, суху материнку (орегано), оливки та базилік за бажанням.
Запікаю у попередньо розігрітій духовці на максимальній температурі (290–300 °C), поки не зарум’яниться — від 10 до 16 хв.
Коли піца готова, дістаю її і можу додати ще зверху трохи моцарели чи пармезану, рукколу або свіжий базилік, запашну олію й, звісно, улюблену шинку!