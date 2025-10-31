Швидка домашня піцца

Тісто:

• 330 г теплої води

• 20 г меду (чи цукру)

• 10 г свіжих дріжджів (можна 12)

• 7 г солі

• 500 г борошна

• 20 г оливкової олії

Готуємо:

У теплій воді розчинити мед та дріжджі, дати їм активуватись 15 хвилин. Додати олію, просіяне борошно (я брав Зернарі Селект), сіль і замісити тісто. Накрити рушником чи плівкою, дати постояти 30 хв у теплому місці.

Через 30 хвилин мокрими руками скласти тісто у 4 рази і знову накрити.

Повторити так кілька разів.

Тісто, яке гарно підійшло, розділити на 2 частини.

Акуратно формуємо прямокутник на пергаменті, знову даємо постояти 15–20 хв.

Можна також брати на підпил дрібну кукурудзяну кашу — скоринка буде кращою.

Соус:

• 800 г томатів у власному соці

• 1 цибулина

• 2–4 зубчики часнику

• 50 г оливкової олії

• суха материнка

• можна трохи чабрецю та розмарину

• сіль і перець

Довільно нарізану цибулю легенько обсмажую на олії, додаю часник та ароматні трави, томати у власному соці, сіль і перець.

На маленькому вогні томлю соус хвилин 20, але так, щоб не дуже випаровувався, і після цього протираю через крупне сито або роблю однорідним блендером.

На сформоване тісто, яке трішки постояло, додаю приблизно 200 г соусу, 120 г моцарели, суху материнку (орегано), оливки та базилік за бажанням.

Запікаю у попередньо розігрітій духовці на максимальній температурі (290–300 °C), поки не зарум’яниться — від 10 до 16 хв.

Коли піца готова, дістаю її і можу додати ще зверху трохи моцарели чи пармезану, рукколу або свіжий базилік, запашну олію й, звісно, улюблену шинку!