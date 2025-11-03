Ідеальний яблучний пиріг: найкращий десерт осені
Є яблука? Тоді готуємо осінній пиріг. Ідеально для холодних вечорів і чашки чаю.
Інгредієнти:
• Тісто філо — 7–8 листів;
• Яблука — 2 шт (великі);
• Яйця — 3 шт;
• Йогурт — 2 ст. л.;
• Кленовий сироп — 3 ст. л. (можна мед);
• Кориця — 1 ч. л.;
• Молоко — 150 мл;
• Ваніль — за смаком;
• Кокосова олія / вершкове масло / оливкова олія — для змащування.
Спосіб приготування:
1. Розігрійте духовку до 180°C.
2. Змастіть форму олією або маслом.
3. Візьміть лист філо, змастіть олією і складіть "гармошкою".
4. Викладіть у форму. Повторіть з усіма листами, щільно заповнюючи форму.
5. Тонко наріжте яблука та вставте часточки між складками тіста.
6. Збийте яйця з йогуртом, молоком, кленовим сиропом, корицею і ваніллю.
7. Залийте суміш рівномірно поверх пирога.
8. Випікайте 35–40 хвилин, поки верх не стане золотистим і начинка не схопиться.
Порада: дайте пирогу охолонути 5–10 хвилин, посипте цукровою пудрою — і подавайте. Смачний і гарячим, і холодним.