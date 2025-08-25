Артрит у котів: як розпізнати та полегшити стан
Коти вміло приховують біль, тому власникам варто бути пильними й не плутати симптоми зі "звичайним старінням". Остеоартрит — це хронічне захворювання суглобів, коли хрящ, що виконує роль амортизатора між кістками, поступово руйнується. У результаті кістки труться одна об одну, що спричиняє біль, скутість і запалення.
На що звернути увагу та як діяти у випадку підозри на проблеми зі здоров’ям, пояснило видання Daily Paws.
Найчастіше уражаються:
- хребет,
- стегна,
- коліна,
- лікті,
- скакальні суглоби.
Причинами можуть бути травми, вроджені вади розвитку, зайва вага або вікові зміни. За статистикою, понад 60% котів після 6 років уже мають ознаки артриту, хоча господарі цього часто не помічають.
Як зрозуміти, що у кота артрит
Кішки рідко відкрито демонструють біль — у природних умовах це означало б слабкість. Тому замість явної кульгавості можна помітити такі зміни:
- кіт перестає або рідше стрибає на улюблені місця;
- виникають труднощі зі сходами;
- швидка втомлюваність під час гри чи бігу;
- відмова від лотка з високими бортами;
- зниження активності, більше спить;
- небажання, щоб його гладили в окремих ділянках тіла, дратівливість.
Навіть невеликі відхилення варто сприймати серйозно: чим раніше поставлять діагноз, тим легше допомогти тварині.
Діагностика
Ветеринар бачить улюбленця лише під час прийому, тоді як господар щодня спостерігає за його поведінкою. Саме відео з дому — наприклад, як кіт ходить по сходах чи стрибає — можуть допомогти лікарю запідозрити артрит. Для підтвердження діагнозу часто призначають рентген.
Лікування артриту у котів
Хворобу повністю вилікувати неможливо, однак можна уповільнити її розвиток і зменшити біль. Терапія зазвичай включає:
- знеболення — сучасні препарати, НПЗЗ (лише під контролем ветеринара), фізіотерапію, масаж, лазер, голковколювання, хондропротектори, Омега-3;
- контроль ваги — зайві кілограми сильно навантажують суглоби;
- помірну активність — регулярні легкі ігри та вправи підтримують рухливість.
Як облаштувати дім для кота з артритом
Полегшити життя можна простими змінами:
- тепле і зручне спальне місце;
- миски на підставках, щоб не доводилося низько нахилятися;
- туалет із низьким бортиком;
- пандуси чи невеликі сходинки для доступу на диван або ліжко.
Артрит у котів — не вирок. Завдяки сучасній ветеринарії можна значно поліпшити якість життя тварини. Головне — уважність господаря та своєчасне звернення до лікаря.
