Будете здивовані: названо основні причини шипіння кота на людину
Цей звук далеко не завжди означає агресію

Багато господарів занепокоєні, коли їхня кішка раптово починає шипіти. Але цей звук далеко не завжди означає агресію — часто це лише спосіб комунікації.

Про це пояснюють експерти AnimalWised у своєму відео на YouTube. Фахівці пояснюють: шипіння не обов’язково є проявом злості. Найчастіше воно означає: "Зупинись, мені незручно". Таким чином тварина сигналізує, що почувається загроженою, наляканою або просто потребує більше простору.

Іншими словами, шипіння — це радше попередження, ніж спроба нападу.

Шипіння як ознака стресу

Часто коти сичать не від агресії, а від перевтоми чи надлишку подразників: гучних звуків, присутності інших тварин чи незнайомих людей. Це їхній спосіб "попросити паузу".

Коли шипіння може свідчити про хворобу

Експерти наголошують: якщо зазвичай спокійна кішка починає шипіти при дотику, це може свідчити про біль або проблеми зі здоров’ям. У такій ситуації важливо показати улюбленця ветеринару.

Що слід пам’ятати власникам

Шипіння — це природний спосіб кота показати, що йому дискомфортно або що він перебуває у стресі. Сварити за таку поведінку не варто.

"Наступного разу, коли почуєте шипіння, пам’ятайте: ваш кіт не просто сердиться, а намагається сказати вам щось по-своєму", — підкреслюють зооексперти.

