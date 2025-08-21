Може призвести до трагедії: які продукти категорично не можна давати котам та собакам

У звичайних магазинах можна знайти безліч продуктів, які є шкідливими навіть для людей. Та для домашніх тварин існує особливий перелік їжі, яка може становити смертельну небезпеку.

Про це розповів ветеринарний лікар у Тік Ток, наголосивши, що деякі звичні продукти здатні викликати отруєння, серйозні проблеми зі здоров’ям і навіть смерть у котів чи собак.

До найбільш небезпечних належать цибуля та часник, які руйнують еритроцити та провокують анемію. Шоколад, кава й чай містять кофеїн і теобромін, що здатні викликати судоми та порушення роботи серця. Алкоголь небезпечний навіть у мінімальних кількостях, оскільки швидко призводить до інтоксикації. Часто власники дають тваринам кістки, однак вони не мають поживної цінності, можуть ламатися у кишківнику й спричиняти його пошкодження.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Серйозну загрозу також становлять авокадо з токсичним для тварин персином, виноград і родзинки, які шкодять ниркам, а також деякі види грибів, навіть їстівних для людини. Молоко й кисломолочні продукти здатні викликати діарею через непереносимість лактози, а сира риба нерідко містить паразитів. Свинина, жирні й смажені страви перевантажують травну систему котів і собак.

Ветеринари наголошують, що негативний ефект не завжди проявляється одразу, але регулярне вживання таких продуктів небезпечне. Організм тварин значно відрізняється від людського й не здатен безпечно перетравлювати низку звичних для нас продуктів.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!