Печінкові січеники: найвдаліший варіант приготування печінки

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо печінкові січеники. Вважаю це найвдалішим варіантом приготування печінки. Ніжні, соковиті січеники стануть вашим улюбленим варіантом швидкої вечері чи обіду. Обов’язково приготуйте.

Печінкові січеники

500 г печінки (я буду використовувати курячу)

2 цибулини

1 морква (велика)

60 г борошна (2 ст. л. з гіркою)

50 г сметани

100 г яєць (2 шт.)

сіль (за смаком)

чорний перець (за смаком)

олія (для смаження)

Технологія приготування:

Натираємо моркву на великій терці.

Нарізаємо дрібно цибулю.

Обсмажуємо цибулю з морквою на розігрітій пательні з олією.

Солимо моркву з цибулею та перемішуємо.

Миємо печінку, просушуємо паперовим рушником, прибираємо плівки та дрібно нарізаємо. Таким чином січеники вийдуть в нас дуже соковиті.

Додаємо до печінки борошно та перемішуємо.

Додаємо сметану, яйця, перець, сіль, кріп та знову перемішуємо.

Обʼєднуємо зі смаженою цибулею та морквою. Перемішуємо.

Смажемо січеники на розігрітій пательні з олією по декілька хвилин з кожного боку. Довго не тримаємо, щоб вони залишались соковитими.

Перевертаємо, січеники чудово тримають форму.

Перекладаємо на тарілку, чекаємо поки трішки охолонуть та смакуємо.