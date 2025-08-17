Це не просто: як відучити собаку гризти меблі

Дослідження показало, що 70% власників собак помічали за своїми улюбленцями звичку постійно щось жувати — і найчастіше "жертвами" стають меблі. Як пояснюють експерти, така поведінка може бути наслідком прорізування зубів, нудьги, тривоги або браку можливостей реалізувати природні інстинкти.

"Жування часто неправильно сприймають як погану поведінку, але насправді це один зі способів комунікації. Так собаки знімають стрес, заспокоюються або витрачають енергію. Проблема зазвичай не у самому жуванні, а в тому, що саме вони обирають для цього", — пояснив засновник компанії Kennel Store Майкл Нельсон. Про це пише The Scotsman.

Чому собаки гризуть меблі

Прорізування зубів – як і немовлята, собаки жують, щоб зменшити дискомфорт у яснах і досліджувати довколишній світ.

Нудьга – без достатньої активності собака може шукати розвагу у вигляді жування.

Тривога через розлуку – тривале перебування на самоті, особливо для цуценят чи врятованих тварин, може провокувати стрес і гризіння.

Відсутність правил – собакам необхідно чітко показувати, що можна жувати, а що ні.

Сенсорне перевантаження або стрес – гучне середовище чи різкі зміни у розпорядку дня можуть спричинити нервові звички.

Немає безпечного місця – якщо собака не має власного куточка для відпочинку, вона може самозаспокоюватися жуванням.

Як відучити від жування меблів Майкл радить господарям подивитися на дім "очима собаки" та вжити кілька простих заходів:

організувати спокійне, безпечне місце для відпочинку (наприклад, клітку в кімнаті або будиночок у саду);

давати іграшки для жування;

приділяти більше часу іграм та спілкуванню;

дотримуватися стабільного графіку, що включає фізичні навантаження, ігри та відпочинок.

