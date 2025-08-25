Смажені хрусткі карасики: рецепт

Памʼятаю, як їздив з дідусем на рибалку. Смажені, маленькі, власноруч спіймані - суцільна насолода з дитинства. Ви ж таке їли?

Секретів майже немає: свіжий улов, маленькі карасики. Почистити їх, обов’язково часто надрізати по дрібних кісточках на спині - так ми їх подрібнюємо.

Далі посолити й поперчити, обкачати в борошні та обсмажити на середньому вогні в олії. Будуть запашні й хрусткі, як насіннячко! Їсти можна одразу з усім, окрім голови та хребта.

Я ще люблю соус до них: сметана, січена зелень кропу (можна додати й петрушки), лимонний сік, сіль та хрін. Ох, смакота! Хто бажає - може ще й часнику додати.

Але готувати краще на подвір’ї або на природі, бо вдома аромат смажених карасиків дійде до всіх сусідів.