Котлети з яєць — проста магія на сковорідці

Іноді для щастя треба зовсім небагато — кілька яєць, трішки сиру й крапелька любові.

А результат? Ніжні, ароматні котлетки, від яких важко відірватися.

 Інгредієнти:

 Сир кисломолочний - 400 гр

 Сіль - 1 ч. л.

 Яйце сире - 1 шт

 Сир твердий - 200 гр

 Зелень за смаком 

 Яйця варені - 5 шт

 Борошно – 4 ст. л. 

Приготування:

 Твердий сир натираємо, варені яйця ріжемо дрібним кубиком.

 З’єднуємо з кисломолочним сиром, додаємо сире яйце, сіль, зелень і борошно.

 Перемішуємо до однорідної маси та формуємо котлетки.

 Обсмажуємо з обох боків на невеликій кількості олії до золотистої скоринки.

Виходить так смачно, що навіть сусіди почнуть шукати привід завітати на чай.

Джерело:instagram.com

