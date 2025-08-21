Котлети з яєць — проста магія на сковорідці!

Іноді для щастя треба зовсім небагато — кілька яєць, трішки сиру й крапелька любові.

А результат? Ніжні, ароматні котлетки, від яких важко відірватися.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний - 400 гр

Сіль - 1 ч. л.

Яйце сире - 1 шт

Сир твердий - 200 гр

Зелень за смаком

Яйця варені - 5 шт

Борошно – 4 ст. л.

Приготування:

Твердий сир натираємо, варені яйця ріжемо дрібним кубиком.

З’єднуємо з кисломолочним сиром, додаємо сире яйце, сіль, зелень і борошно.

Перемішуємо до однорідної маси та формуємо котлетки.

Обсмажуємо з обох боків на невеликій кількості олії до золотистої скоринки.

Виходить так смачно, що навіть сусіди почнуть шукати привід завітати на чай.