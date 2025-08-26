Просто та без зайвих клопотів: рецепт швидких маринованих помідорів

Мариновані помідори знову стали справжнім хітом домашніх заготовок. Вони рятують у холодну пору року, коли так бракує свіжих овочів, і чудово поєднуються з м’ясом, рибою, картоплею чи крупами. А головне – приготувати їх можна без жодного спеціального обладнання.

Про це пише LVIV.MEDIA. Щоб консервація вдалася, важливо обрати правильні плоди. Найкраще підходять щільні й м’ясисті томати сорту "сливка" середнього розміру. Вони зручні у використанні та залишаються пружними навіть після стерилізації. Надто великі або перестиглі помідори краще відкласти – перші часто тріскаються, а другі більше пасують для соусів чи кетчупів.

Для приготування вам знадобиться:

томати – 2 кг;

вода – 1 л.;

цукор – 6 ст. л.

сіль – 1 ст. л. з гіркою;

столовий оцет 9% – 70 мл;

лавровий лист – 3 шт.;

10 горошин духмяного перцю;

3 бутони гвоздики.

Читайте також: Ароматне та неймовірно смачне: рецепт "царського" варення з кизилу

Банки перед роботою обов’язково потрібно простерилізувати, а помідори ретельно вимити та викласти шарами, перекладаючи спеціями – духмяним перцем, лавровим листом і гвоздикою. Маринад готується з води, солі, цукру та невеликої кількості оцту: суміш кип’ятять, розчиняючи всі кристали, а потім одразу заливають нею овочі. Далі банку ставлять у каструлю з гарячою водою й стерилізують ще близько чверті години – це гарантія, що заготовка стоятиме цілу зиму.

Залишається лише герметично закатати кришку, перевернути банку догори дном і залишити під рушником, поки вона повністю не охолоне. Зберігати мариновані помідори найкраще у темному прохолодному місці. Смак у них розкривається вже за три тижні й залишається насиченим упродовж року.

Радимо також звернути увагу на рецепт ароматних помідорів без стерилізації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!