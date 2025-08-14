Солодкі та ароматні: рецепт маринованих помідорів без стерилізації

Солодкі мариновані помідори без стерилізації — це простий і надійний спосіб зберегти літній смак до самої зими. Для однієї літрової банки зазвичай беруть 500–600 г невеликих щільних томатів — найкраще підійдуть чері або слівки, адже вони не розм’якшуються у маринаді.

Cпеції формують основу смаку: кілька зубчиків часнику, гілочка кропу або петрушки, шматочок хрону для хрусткості, кілька горошин чорного перцю, гвоздика та лавровий лист. Маринад готують із літра води, 100 г цукру, столової ложки кам’яної солі без добавок і 70 мл 9% оцту. Про це пише fpo.zt.ua.

Підготовка банок проста — достатньо ретельно вимити їх із содою, а кришки прокип’ятити кілька хвилин. На дно банки кладуть спеції, після чого акуратно укладають помідори. Великі плоди проколюють біля плодоніжки, щоб маринад краще просочив м’якоть. Спершу томати заливають окропом і залишають на 10–15 хвилин, потім цю воду зливають, додають у неї цукор і сіль, доводять до кипіння та наприкінці вливають оцет. Гарячим маринадом знову заливають помідори, банку закривають, перевертають догори дном і загортають у теплу тканину до повного охолодження.

Читайте також: Ароматне та неймовірно смачне: рецепт "царського" варення з кизилу

Такий метод працює без стерилізації, адже поєднання гарячої заливки, оцту й герметичної закупорки створює вакуум і вбиває мікроби. Солодкість маринаду врівноважує кислоту оцту, тож помідори виходять м’якими на смак, але зберігають щільну текстуру. До базового рецепта можна додати цибулю, болгарський перець, базилік чи більше хрону — так кожна партія матиме свій відтінок аромату.

Зберігаються такі заготовки до року в темному прохолодному місці, а відкриті банки найкраще швидко з’їдати. Взимку вони чудово смакують із картоплею, м’ясом чи навіть просто з хлібом, нагадуючи про теплі літні дні.

Раніше, ми ділились рецептом малосольних цукіні.

