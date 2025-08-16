Ідеально для святкового столу: рецепт хрустких маринованих кабачків 

Кабачки — це універсальний овоч, з якого можна приготувати смачні заготовки на будь-який смак. За смаковими властивостями вони часто нагадують огірки: такі ж хрусткі, з приємним кисло-солодким відтінком, і чудово поєднуються як з м’ясними, так і з овочевими стравами.

Про це пише zahid.net. Для приготування цієї консервації знадобиться 2 кг кабачків, 200 г цукру, 50 г солі, 400 мл оцту, 400 г соняшникової олії, по 200 г кропу, петрушки та листя хрону, а також 200 г часнику.

Кабачки разом із зеленню спочатку ретельно миють і добре обсушують. Потім овочі нарізають на шматочки, пересипають сіллю та притискають гнітом, залишаючи на 15–20 хвилин, щоб вони пустили сік. Рідину зливають, а до кабачків додають залишок солі, цукор, оцет і олію. Суміш перемішують і прогрівають на середньому вогні приблизно 5 хвилин, час від часу помішуючи.

Після цього в каструлю додають подрібнену зелень і доводять усе до кипіння. Очищений та подрібнений часник вводять наприкінці, ретельно перемішують і розкладають готову масу по стерилізованих банках. Заготівлю закочують кришками та зберігають у прохолодному місці.

