ukr
русский
Блог
Лайфхаки

Що мені дали 1,5 роки без алкоголю

Аніта ЛуценкоАніта Луценко

Що мені дали 1,5 роки без алкоголю
Що мені дали 1,5 роки без алкоголю

Одже, 1,5 роки не пила алкоголь.

Звичайно це трапилося після того, як випила зайвого і зранку було дуже погано і соромно)

Як то кажуть, людина ніколи не кидає їсти цукор, курити, пити, їсти, не іде в спортзал і не починає всі інші аскези із спокою ;) Завжди причина - велика внутрішня напруга. Є навіть такий термін агедонізм. Відмова від насолоди життя із якогось страху.

Дізнавшись про цю інформацію - проаналізувала, погодилась, вирішила трошки попустити натяжіння. Місяць назад відпустила "утримання"

Але все ще вважаю цей досвід - одним із кращих в житті для здоровʼя так точно:

 не існує нешкідливої дози алкоголю - це легка отрута. Тож реакція організму як на отруту: нудота, серцебиття, головний біль, порушення функцій.

1. Економія в 2 рази в ресторанах і кафе. Їжа коштує стільки ж скільки алкоголь.

2. Ніякого болю в голові після тусовок і взагалі за цей час головний біль був 1-2 рази, до того точно частіше.

3. Жодного разу не відчула, що мені якось "не весело" , що я обділена. Хоча погляди офіціантів після фрази що не пью - не дуже дружні)

4. Через 6 місяців, я не відвідуючи косметолога, одного разу подивившись в дзеркало не повірила, бо вигляд був як після мезо терапії, апаратів і масок щотижня. Тільки через годину зрозуміла від чого так могло трапитися. Шок. Особливо коли бачу фото до і після. Вам не покажу) бо інтернет нічого не забуває) просто повірте. Різниця є. При тому що я пила бокал чи 2 за тиждень, тільки біле сухе чи просеко.

5. Моє оточення теж перестало пити. Багатьох надихнув приклад і вигляд зранку) ніяких набряків і помятостей.

6. Продажі вина в світі падають через тренд не пити. Із розмов з виробниками вина закордоном.

7. Випивши вперше 50 г шампанського одразу відчулась різниця в мові. Вимова змазана. Через годину відійшов еффект і зрозуміла, що хочу спати.

8. Печінка очевидно така щаслива і так відновилась, що зараз від просеко і аперолю ніяких болей, неприємностей від слова взагалі, хоча говорю більше потрібного)

9. Ефект без алкоголю дуже сподобався але не роблю із цього категоричних висновків і не хочу напружених заборон самій собі.

10. Експеримент вважаю вдалим і ефективним, з висновками і користю.

Джерело:instagram.com

ЛайфхакиБлоги