Риба на пергаменті у власному соку за 10 хвилин: цікавий рецепт

На Привозі кажуть: "якщо рибка — то соковита!" А я додам: якщо рибка — то в пергаменті. Так вона готується у власному соку, без краплі олії на плиті.

Спробуйте мій експрес-рецепт з каперсами, томатами і з пергаментом.

Інгредієнти (на 1 порцію):

• Помідори — 2 шт (приблизно 200 г);

• Анчоуси, або вони ж хамса, або вони ж тюлечка — від 5 штук;

• Часник — 1 зубчик;

• Цедра лимона — з ¼ лимона;

• Каперси — 1 ч. л;

• Петрушка — 1 гілочка;

• Сіль — за смаком;

• Оливкова олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

1. Наріжте помідори товстими кружальцями та викладіть на лист пергаменту.

2. Посоліть. Додайте анчоуси, подрібнений часник, цедру лимона, каперси, рубану петрушку.

3. Полийте оливковою олією. За бажання, збризніть зверху лимонним соком.

4. Щільно загорніть в пергамент конвертиком.

5. Готуйте у мікрохвильовці 7–10 хвилин або в духовці при 180°C близько 15 хв.

6. Подавайте прямо в пергаменті. Так смачніше — і майже без миття посуду.