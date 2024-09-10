Осіння посадка дерев і кущів: що краще висадити перед зимовими холодами

Невдовзі завершиться збір урожаю, і з'явиться можливість зайнятися посадкою дерев і кущів.

Садівники з досвідом радять здійснювати цей процес саме восени, навіть попри наближення холодів і зими. Про це пише NV.

Чому краще висаджувати дерева та кущі восени

Осіння підвищена вологість сприяє кращому приживленню дерев і кущів в ґрунті. Їх коренева система має час адаптуватися та зміцнитися до настання зимових морозів, що забезпечує гарний старт весняного росту.

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Дерева та кущі, посаджені восени, розвиваються швидше і потребують менш інтенсивного догляду. Плодові рослини, які висаджені таким чином, дають більш смачні, здорові та соковиті плоди завдяки кращій підготовці до вегетаційного періоду.

Які дерева та кущі краще саджати восени

В осінньому саду добре адаптуються такі дерева, як яблуні, груші, вишні, алича та горобина. Серед декоративних дерев до зими можна висаджувати вербу, липу, клен, березу та ясен. З хвойних дерев підходять сосна і ялиця. Для осіннього висаджування кущів ідеально підійдуть малина, смородина, шипшина, аґрус і калина. На півдні України також можна додатково саджати черешню, персики та абрикоси.

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