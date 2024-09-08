Овочі, з яких не варто збирати насіння: агрономи розповіли, чому не буде врожаю

Власне насіння часто вважається найкращим, оскільки його збирають з найстигліших і найбільших плодів. Воно вирізняється високою якістю і не потребує витрат, адже походить зі свого ж городу.

До того ж таке насіння безпечне, тому господарі можуть бути впевненими, що хвороб на ділянці не виникне. Однак фахівці наголошують, що не з усіх овочів можна збирати насіння та пояснюють чому. Про це пише ТСН.

З яких овочів не можна збирати насіння

Овочі, що перезапилюються. Такі культури запилюються за допомогою бджіл і для збереження сорту потрібна ізоляція на відстані щонайменше одного кілометра. Однак рідко у кого є така можливість, тому агрономи не радять збирати насіння огірків, кавунів, динь, кабачків, патисонів та гарбузів. Особливо варто бути обережними з трьома останніми, оскільки вони часто перезапилюються між собою.

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Редиска і редька також не підходять для збору насіння через ризик перезапилення, оскільки їх також запилюють бджоли.

Кукурудза. Вітер переносить пилок кукурудзи на великі відстані, що підвищує ймовірність перезапилення.

Ріпчаста цибуля. Цей овоч може втратити свої сортові властивості через запилення мухами та бджолами, які переносять пилок з однієї ділянки на іншу, що збільшує ризик перезапилення.

Гібриди з позначкою F1. Хоч ці культури є самозапильними, їхні сортові якості втрачаються у другому поколінні через генетичне розщеплення. Тому насіння таких гібридів потрібно купувати щороку.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чим краще засіяти ділянку після збору городини.

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